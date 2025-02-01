Трамп создает рычаги для давления на Москву и Киев — Келлог

Рычаги для давления на Россию и Украину в целях заключения сделки создает президент США Дональд Трамп, заявил специальный представитель главы Соединенных Штатов по урегулированию украинского конфликта Кит Келлог 1 февраля, сообщает телеканал Fox News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии