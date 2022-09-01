Военный эксперт Кнутов: БС-329 «Белгород» отправят на дежурство в зоны высокого риска

У ВМФ России появилась атомная подводная лодка БС-329 «Белгород». В США сочли субмарину серьезной угрозой для страны: она оснащена самым современным оборудованием и станет первым носителем стратегических подводных ядерных беспилотников «Посейдон».
У ВМФ России появилась атомная подводная лодка БС-329 «Белгород». В США сочли субмарину серьезной угрозой для страны: она оснащена самым современным оборудованием и станет первым носителем стратегических подводных ядерных беспилотников «Посейдон».
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