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Военный эксперт Кнутов: БС-329 «Белгород» отправят на дежурство в зоны высокого риска

Военный эксперт Кнутов: БС-329 «Белгород» отправят на дежурство в зоны высокого риска

У ВМФ России появилась атомная подводная лодка БС-329 «Белгород». В США сочли субмарину серьезной угрозой для страны: она оснащена самым современным оборудованием и станет первым носителем стратегических подводных ядерных беспилотников «Посейдон».

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