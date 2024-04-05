Ритейлеры выступили против сокращения сроков расчета с поставщиками

Федеральные ритейлеры не готовы сокращать сроки оплаты социально значимых продуктов для поставщиков. Речь идет о мясе, хлебе, муке, растительном масле, сахаре, соли и так далее — всего чуть более 20 наименований.
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