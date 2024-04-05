ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 860 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    По-этому Украину быстрее брать надо,всю!СМИ сообщили о на...
  • Игорь Петров
    В Нью-Йорке произ...
  • Eduard
    Зная толпу наших дураков,не удивлюсь.Врят ли это таджики,это люди с очень белой жопой!Посвященный погиб...

Ритейлеры выступили против сокращения сроков расчета с поставщиками

Ритейлеры выступили против сокращения сроков расчета с поставщиками

Федеральные ритейлеры не готовы сокращать сроки оплаты социально значимых продуктов для поставщиков. Речь идет о мясе, хлебе, муке, растительном масле, сахаре, соли и так далее — всего чуть более 20 наименований.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх