Водитель грузовика сбил четырех детей на Сахалине

t.me/limarenko_official / Лимаренко Brief Водитель грузовика сбил четырех детей в селе Взморье на Сахалине, одна из пострадавших девочек находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.
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