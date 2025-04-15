Североосетинские оперативники задержали в Москве беглого лидера группировки, подозреваемой в незаконном обороте средств платежей

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РСО-Алания совместно с Линейным отделом МВД России в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» задержали в Москве 39-летнего жителя Владикавказа.
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