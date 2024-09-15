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День благоустройства впервые отметили в Подмосковье

День благоустройства впервые отметили в Подмосковье

Заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов поздравил специалистов с Днем благоустройства.

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