Очередные работы по реконструкции Музея Кондратюка обойдутся почти в 80 миллионов рублей

За эту сумму подрядчик должен смонтировать систему отопления, провести внутреннюю отделку, установить двери, заняться водоснабжением, установить мультимедийное оборудование и архитектурно-художественное освещение.
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