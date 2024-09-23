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Крылом не вышли: в РФ хотят ввести уголовное наказание за автоподставы

Крылом не вышли: в РФ хотят ввести уголовное наказание за автоподставы

В Уголовный кодекс РФ хотят ввести отдельное наказание за автоподставы. За ДТП с целью вымогательства предлагается лишать свободы на срок до четырех лет, а в случаях совершения его группой лиц по предварительному сговору или с причинением тяжкого вреда здоровью — до семи лет.

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