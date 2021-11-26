Пожилая незнакомка просила вырвать траву на могиле – когда показался памятник, выяснилось невероятное

Верите ли вы в потусторонние силы? Или считаете, что все странные события можно объяснить простым совпадением? Эта история может вызвать сомнения даже у бывалых скептиков.
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