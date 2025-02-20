Без мандата вести войну с Россией в натовских миротворцах на территории Украины нет никакого смысла. Об этом в эфире видеоблога UkrLife сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент Альфред Кох, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».