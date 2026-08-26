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Мировое обозрение

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Волынская резня и социальная защита. Поляки определились с причинами ухудшения отношения к украинцам

Волынская резня и социальная защита. Поляки определились с причинами ухудшения отношения к украинцам

Отношения между Польшей и Украиной — это всегда гремучая смесь из политики, истории и бытовых обид. Но последний опрос польского центра CBOS вскрыл нечто важное: общественное мнение в Польше раскололось не просто по национальному признаку, а по партийной линии.

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