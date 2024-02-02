Интересная жизнь с Vera Star Вчера ЦИК завершил прием подписей от самовыдвиженцев и кандидатов от непарламентских партий.
Видимо Надеждин всё. Уже найдены нарушения, и заявлено, что 30 тыс. подписей оказались поддельными
Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Шанс у Надеждина изначально был небольшим. Но если он действительно имеет рейтинг выше, чем у Харитонова и Слуцкого, то Надеждина "закроют" однозначно. Без вариантов. Поскольку такого "второго" по порядку отданных голосов лидера после себя Путин - не допустит. Надеждин - это несистемный политик. Его каждый процент, если выйдет на выборы, будет иметь цену для граждан - кратно выше, чем такой же процент даже у Путина. Поскольку народ увидит, что человек "вне системы" смог пробиться, а это дорогого стоит.... Значит надо и дальше бороться и "двигать" не прикормленную системную оппозицию, а других.
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16 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Кто, в здравом уме, станет голосовать за никому неизвестного человека с амбициями на президента? Понятно, что голоса ему купил Ходорковский (примерно 40 тыс. баксов, не такая уж безумная сумма), поэтому "топит" за свой актив. Но Бузовых/Ксюшадей/Надеждиных не стоит всерьёз запускать на полит.орбиту - ну вышли, попонтовались, покрякали и в тину... Человек без команды, что он сможет? Устроить очередную революцию, что маловероятно, а более вероятно - сольёт все достижения РФ Западу, раз его курирует Ходорок. Ну и кому это надо? Фамилии заинтересованных всем известны...
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14 час.
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