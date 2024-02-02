Видимо Надеждин всё. Уже найдены нарушения, и заявлено, что 30 тыс. подписей оказались поддельными

ЮВ

Юрий Во

Шанс у Надеждина изначально был небольшим. Но если он действительно имеет рейтинг выше, чем у Харитонова и Слуцкого, то Надеждина "закроют" однозначно. Без вариантов. Поскольку такого "второго" по порядку отданных голосов лидера после себя Путин - не допустит. Надеждин - это несистемный политик. Его каждый процент, если выйдет на выборы, будет иметь цену для граждан - кратно выше, чем такой же процент даже у Путина. Поскольку народ увидит, что человек "вне системы" смог пробиться, а это дорогого стоит.... Значит надо и дальше бороться и "двигать" не прикормленную системную оппозицию, а других.