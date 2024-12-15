Tele1Tv: Турция направила поисковую группу в военную тюрьму Сирии «Сейдная» Турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) направит в Сирию группу для проведения поисково-спасательной операции на территории военной тюрьмы «Сейдная».
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