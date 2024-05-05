Представляем пятёрку самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: Ferrari показала суперкар 12Cilindri на замену 812 Superfast, Cadillac выпустил новый кроссовер Optiq для китайцев, Hongqi H9 получил полный привод с классическим автоматом и V6, Bentley анонсировала новый лимитированный спорткар, а Omoda показала кроссовер C7, который ждут в России.