Строительство Преображенского храма в Салехарде проверили власти и духовенство

На стройплощадке храма Преображения Господня в Салехарде прошло выездное совещание, в котором участвовали замгубернатора Александр Емельянов, архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай, глава города Алексей Титовский и подрядчики.
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