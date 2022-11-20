Легенда «Зенита» Афанасьев раскритиковал ФИФА за выбор Катара для чемпионата мира по футболу

Чемпионат мира по футболу в Катаре станет тяжелым испытанием для спортсменов. Таким мнением поделился в беседе с ФАН советский футболист, полузащитник, мастер спорта СССР, чемпион Советского Союза 1984 года в составе «Зенита» Аркадий Афанасьев.