Федеральное агентство новостей №1

6 859 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Лучше  всего  решить    ПРОБЛЕМУ  ,  вызывающую  страх...Врач Кульгавчук н...
  • Lyudmila
    Ну надо же, они боятся, да это уже давным давно происходит, поздно бояться начали. Скоро вас же в ваших странах вашим...Британские правоо...
  • Александр Киевская Русь
    Гнида бандеровская- по тебе веревка плачет, ублюдок с деформированными мозгами!Оскар Кучера жест...

Легенда «Зенита» Афанасьев раскритиковал ФИФА за выбор Катара для чемпионата мира по футболу

Легенда «Зенита» Афанасьев раскритиковал ФИФА за выбор Катара для чемпионата мира по футболу

Чемпионат мира по футболу в Катаре станет тяжелым испытанием для спортсменов. Таким мнением поделился в беседе с ФАН советский футболист, полузащитник, мастер спорта СССР, чемпион Советского Союза 1984 года в составе «Зенита» Аркадий Афанасьев.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх