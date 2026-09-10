Средняя зарплата в НАО превысила 177 тысяч рублей в июне

В целом по стране среднемесячная начисленная зарплата составила 114,7 тысячи рублей.В целом по стране среднемесячная начисленная зарплата составила 114,7 тысячи рублей.
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