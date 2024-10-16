Нижегородская компания благодаря нацпроекту «Производительность труда» сократила на 42% время выпуска изделий

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО ПФ «Ока» из города Павлово Нижегородской области подвели итоги внедрения на предприятии бережливых технологий в рамках нацпроекта «Производительность труда».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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