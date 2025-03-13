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Царьград

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Запуск отменён: SpaceX в последний момент остановила полёт Crew Dragon с русским космонавтом

Запуск отменён: SpaceX в последний момент остановила полёт Crew Dragon с русским космонавтом

Отменён запуск многоразового корабля Crew Dragon с русским космонавтом Кириллом Песковым.Компания SpaceX отменила запуск многоразового космического корабля Crew Dragon, когда до старта оставалось менее часа.

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