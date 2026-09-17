С мобильной GeForce RTX 5090 сняли «цифровой ошейник»: потребление поднялось до 250 Вт, производительность выросла на 40%

Но есть нюанс — должна быть мощная система охлаждения Энтузиасту удалось снять ограничение мощности мобильной Nvidia GeForce RTX 5090, за счет чего ее потребление повысилось до 250 Вт вместо стандартных 175 Вт.
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