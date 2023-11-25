FIA из-за Макса Ферстаппена скорректировала правила движения по пит-лейн

Getty Images / Red Bull Content PoolМеждународная автофедерация FIA по итогам пятницы Гран При Абу-Даби вынуждена была корректировать спортивный регламент из-за Макса Ферстаппена, который отличился своим поведением при выезде с пит-лейн во второй тренировке.
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