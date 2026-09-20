В Северодвинске ветераны СВО получат помещение на Торцева, 57

В Северодвинске завершается подготовка помещения для городского отделения Ассоциации ветеранов СВО. Будущий дом организации расположен по адресу: улица Торцева, 57.
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