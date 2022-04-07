В Госдуму России внесут законопроект о выдаче семьям до 5% наличными маткапитала

В Государственную думу Совета Федерации России планируют внести законопроект о выдаче наличными до 5% материнского капитала из его остаточной суммы всем семьям, имеющим на него право и независимо от их дохода.
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