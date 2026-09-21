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Глава Минфина США пообещал закрыть иранские авиакомпании по всему миру

Глава Минфина США пообещал закрыть иранские авиакомпании по всему миру

Соединённые Штаты придумали для Ирана новое «наказание». Как заявил глава Минфина Скотт Бессент, иранские авиакомпании будут закрыты «по всему миру» из-за санкций США.

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