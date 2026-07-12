Александр Сосновский: На саммите в Анкаре права человека сдали в утиль за 70 млрд

Поче­му поли­ти­че­ское согла­сие на про­из­вод­ство ракет обсуж­да­ют быст­рее, чем паке­ты гума­ни­тар­ной помо­щи? Как уста­лость обществ и бюд­же­тов ста­но­вит­ся глав­ным фак­то­ром подав­ле­ния про­те­стов? Может ли иран­ский кри­зис сде­лать ору­жие доро­же, а пра­ва чело­ве­ка — дешев­ле? И поче­му стро­и­тель­ство воен­ных заво­дов ведёт­ся быст­рее, чем рас­смот­ре­ние жалоб на нару­ше­.