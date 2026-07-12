Александр Сосновский: На саммите в Анкаре права человека сдали в утиль за 70 млрд

Почему политическое согласие на производство ракет обсуждают быстрее, чем пакеты гуманитарной помощи? Как усталость обществ и бюджетов становится главным фактором подавления протестов? Может ли иранский кризис сделать оружие дороже, а права человека — дешевле? И почему строительство военных заводов ведётся быстрее, чем рассмотрение жалоб на наруше.
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