Испания победила Францию в полуфинале ЧМ-2026, формы «Зенита» и «Спартака», новичок красно-белых, «Реал» просит УЕФА лишить «Барсу» титулов и другие новости

1. Франция уступила Испании (0:2) в 1/2 финала финала ЧМ-2026: в первом тайме Ойарсабаль реализовал пенальти , заработанный Ямалем, который тренер французов Дешам назвал «спорным» (возможно, мяч попал в руку Ламину перед фолом), а во второй половине игры Порро удвоил преимущество испанцев.