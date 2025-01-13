Валерий Гергиев примет участие в открытии конкурса Хиблы Герзмава

Маэстро выступит на гала-концерте Во вторник, 14 января, в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) пройдет гала-открытие Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава, в котором примет участие народный артист России, художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев.