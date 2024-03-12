La Gazzetta dello Sport: Ferrari пытается переманить специалистов Red Bull

Getty Images / Red Bull Content PoolС приходом Фредерика Вассёра на пост главы заводской команды Ferrari в Формуле 1 итальянский коллектив начал активно усиливать свой состав, переманивая специалистов из команд-конкурентов.
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