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Фоньини заплакал, подвернув ногу в первом круге в Буэнос-Айресе

Фоньини заплакал, подвернув ногу в первом круге в Буэнос-Айресе

Фабио Фоньини получил травму в первом круге в Буэнос-Айресе против Ласло Дьере (4:6, 4:6). Итальянец отыграл подачу на матч при счете 2:5, но в последнем розыгрыше оступился и подвернул голеностоп.

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