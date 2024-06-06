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Веселый, но не на шутку трудный тест: отгадайте популярные советские комедии с Савелием Крамаровым

Веселый, но не на шутку трудный тест: отгадайте популярные советские комедии с Савелием Крамаровым

В лужу этот тест не посадит только Лермонтова — он же памятник! фото: «Афоня» (1975)Тест веселый, только событие его спровоцировало невеселое: сегодня годовщина смерти одного из самых выдающихся комических артистов — Савелия Крамарова.

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