Веселый, но не на шутку трудный тест: отгадайте популярные советские комедии с Савелием Крамаровым

В лужу этот тест не посадит только Лермонтова — он же памятник! фото: «Афоня» (1975)Тест веселый, только событие его спровоцировало невеселое: сегодня годовщина смерти одного из самых выдающихся комических артистов — Савелия Крамарова.
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