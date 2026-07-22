Лимиты выплат по ОСАГО можно поднять без увеличения стоимости полиса

Страховым компаниям следует взыскивать расходы с виновников за пьяные ДТП, что позволит увеличить лимиты выплат по ОСАГО без повышения стоимости страховок, заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
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