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За рулем

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Лимиты выплат по ОСАГО можно поднять без увеличения стоимости полиса

Лимиты выплат по ОСАГО можно поднять без увеличения стоимости полиса

Страховым компаниям следует взыскивать расходы с виновников за пьяные ДТП, что позволит увеличить лимиты выплат по ОСАГО без повышения стоимости страховок, заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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