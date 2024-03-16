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Сладков назвал совещание Шойгу в штабе СВО подготовкой к чему-то большому

Сладков назвал совещание Шойгу в штабе СВО подготовкой к чему-то большому

Совещание министра обороны генерала армии Сергея Шойгу касательно вопросов специальной операции, которое он провел в штабе Объединенной группировки войск, больше похоже на контроль подготовки к чему-то большому.

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