Сладков назвал совещание Шойгу в штабе СВО подготовкой к чему-то большому

Совещание министра обороны генерала армии Сергея Шойгу касательно вопросов специальной операции, которое он провел в штабе Объединенной группировки войск, больше похоже на контроль подготовки к чему-то большому.
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