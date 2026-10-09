Орехи: суперпродукт для мозга, сердца и фигуры — сколько и какие есть, чтобы не набрать лишний вес?

Орехи — это один из самых недооценённых продуктов в нашем рационе. Они часто ассоциируются с лишними килограммами и высокой калорийностью, но на самом деле это настоящий суперпродукт, способный творить чудеса для здоровья.
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