20-летний житель Горячего Ключа обвиняется в госизмене

Заместитель прокурора Краснодарского края Игорь Бондарь утвердил обвинительное заключение в отношении 20-летнего молодого человека, который действовал по заданию вражеских спецслужб, но не довел задуманное до конца.
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