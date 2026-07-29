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Царьград

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20-летний житель Горячего Ключа обвиняется в госизмене

20-летний житель Горячего Ключа обвиняется в госизмене

Заместитель прокурора Краснодарского края Игорь Бондарь утвердил обвинительное заключение в отношении 20-летнего молодого человека, который действовал по заданию вражеских спецслужб, но не довел задуманное до конца.

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