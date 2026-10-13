Henry Rollins Had A Memorable Guest Star Role As A Serial Killer On A Hit Procedural Series

TV fans may recognize Henry Rollins more for his voiceover work on animated shows, but he once had a great turn on a popular procedural.
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