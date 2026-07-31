Зеленский обсудил с Вэнсом поставки ПВО Patriot на Украину

Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Обсуждались ПВО и последствия украинского конфликта для мировых рынков, а также итоги недавней встречи с президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне.