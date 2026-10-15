В нижней палате парламента утвердили руководящие должности для депутатов, избранных от Пермского края: Антон Немкин, Ирина Ивенских и Андрей Климов стали первыми заместителями председателей профильных комитетов, а Олег Калинский и Елена Гущина — заместителями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ОА Мигрантов на горо...
- В Германии учатся...
- Переговоры? США п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым