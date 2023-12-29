Индекс Crypto Fear & Greed третий раз тестирует декабрьское дно

Индекс страха и жадности криптоинвесторов третий раз достигает значения 65 пунктов в декабре. Предыдущие оба раза это заканчивалась разворотом Crypto Fear & Greed Index, который совпадал с минимальными значениями Bitcoin в текущем месяце.
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