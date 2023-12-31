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Иваново

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В канун Нового года свой вековой юбилей отмечает жительница Иванова Лидия Георгиевна Несмеянова

В канун Нового года свой вековой юбилей отмечает жительница Иванова Лидия Георгиевна Несмеянова

В канун Нового года свой вековой юбилей отмечает жительница Иванова Лидия Георгиевна НесмеяноваВ последний день уходящего 2023 года поздравления принимает ивановская долгожительница, ветеран Великой Отечественной войны - Несмеянова Лидия Георгиевна.

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