Театр абсурда
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Театр абсурда

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"НЕ ИВАН": ЗАЧЕМ ЗА ГОССЧЁТ СНЯЛИ РУСОФОБСКИЙ "ЕРАЛАШ"

"НЕ ИВАН": ЗАЧЕМ ЗА ГОССЧЁТ СНЯЛИ РУСОФОБСКИЙ "ЕРАЛАШ"

Русского мальчика обижают в школе ученики-мигранты, он уже в отчаянии хочет принять ислам, но тут мальчику является дух Ильи Муромца, напоминает о русской крови, текущей в его жилах, и поколачивает обидчиков, связывает их и развешивает на деревьях.

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