Коллаген из медуз Азовского моря впервые применили в России

Учёные впервые использовали медуз Азовского моря в области клеточной биологии. Сотрудники Донского государственного технического университета и Национального медицинского исследовательского центра онкологии использовали азовских медуз для выращивания клеток.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии