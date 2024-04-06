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Коллаген из медуз Азовского моря впервые применили в России

Коллаген из медуз Азовского моря впервые применили в России

Учёные впервые использовали медуз Азовского моря в области клеточной биологии. Сотрудники Донского государственного технического университета и Национального медицинского исследовательского центра онкологии использовали азовских медуз для выращивания клеток.

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