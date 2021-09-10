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Как кот указывает на присутствия негативной энергии в доме

Как кот указывает на присутствия негативной энергии в доме

Издавна известно, что коты одни из самых мистических существ в мире. Ещё древние цивилизации кошек почитали и боготворили.

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Алла Дубинина
Шапка наверно из барана - а лев все же хищник, а может намекает не гоже льву барана на голове носить???
Алла Дубинина
Глазами кошки на хозяина дома смотрит Домовой- поэтому кошек обижать не рекомендуется...

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