Как кот указывает на присутствия негативной энергии в доме

ЮлияВ мире животныхКак кот указывает на присутствия негативной энергии в домеИздавна известно, что коты одни из самых мистических существ в мире. Ещё древние цивилизации кошек почитали и боготворили.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлла ДубининаШапка наверно из барана - а лев все же хищник, а может намекает не гоже льву барана на голове носить???Алла ДубининаГлазами кошки на хозяина дома смотрит Домовой- поэтому кошек обижать не рекомендуется...Комментировать
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