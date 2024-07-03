Харрис ушла от ответа на вопрос, готова ли она возглавить США вместо Байдена

Вице-президент Соединённых Штатов Америки Камала Харрис отказалась прямо отвечать, сможет ли она занять президентское кресло в том случае, если глава государства Джозеф Байден прекратит справляться со своими обязанностями.
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