Доля массового жилья в новостройках Москвы упала до минимума за 8 лет

На массовые новостройки приходится лишь 39% первичного предложения в Москве Сокращение предложения в массовом сегменте первичного жилья в столице объясняется вымыванием наиболее доступных лотов и прекращением действия общедоступной льготной ипотеки В апреле 2025 года доля новостроек массового сегмента в Старой Москве составила только 39% от общего предложения первичного жилья.