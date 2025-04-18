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Свежие комментарии

  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

Доля массового жилья в новостройках Москвы упала до минимума за 8 лет

Доля массового жилья в новостройках Москвы упала до минимума за 8 лет

На массовые новостройки приходится лишь 39% первичного предложения в Москве Сокращение предложения в массовом сегменте первичного жилья в столице объясняется вымыванием наиболее доступных лотов и прекращением действия общедоступной льготной ипотеки В апреле 2025 года доля новостроек массового сегмента в Старой Москве составила только 39% от общего предложения первичного жилья.

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