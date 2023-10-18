Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино«Лесси – лохматый детектив» 6+Режиссер: Ханно Ольдердиссен. В ролях: Нико Маришка, Катарина Шутлер, Анна Люсия Гуалано, Пелле Стакен, Юстус фон ДонаньиСамая известная колли Лесси снова возвращается на большие экраны.
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