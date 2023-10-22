Дезинфекция кухонных полотенец

Хотя бы раз в 2-3 месяца кухонные полотенца рекомендуется дезинфицировать, чтобы удалить бактерии. Обычная машинная стирка, даже на режиме с самой высокой температурой, не справляется с этой задачей до конца.
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