ГАЗ рассказал о последствиях ношения носков с изображением конопли

На Горьковском автозаводе прошла встреча с сотрудниками правоохранительных органов – такие встречи ГАЗ проводит регулярно, чтобы восполнить пробелы в знании законодательства и «предотвратить некрасивые истории на ровном месте».
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