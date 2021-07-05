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В Красноярском крае суд признал двоих мужчин виновными в убийстве

В Красноярском крае суд признал двоих мужчин виновными в убийстве

Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двоих жителей города Красноярска Андрея Шилова и Сергея Шмелева.

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