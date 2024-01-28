Рогов сообщил о взрывах и стрельбе в подконтрольном Киеву Запорожье

В Запорожье, находящемся под контролем украинских войск, были слышны взрывы и стрельба. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале в воскресенье, 28 января.
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