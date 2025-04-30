На дне Атлантики: уникальная подводная экспедиция выявила ряды отверстий на глубине 2540 метров Юлия ЧелкановаНедавняя подводная экспедиция, проведенная исследовательской группой Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), привела к удивительным открытиям на дне Атлантического океана.
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